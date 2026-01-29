A morte do cão comunitário conhecido como Orelha, após ser agredido na Praia Brava, em Florianópolis, provocou uma reação incomum no debate público brasileiro. A comoção gerada pelo caso e o avanço das investigações acabaram aproximando grupos políticos historicamente antagonistas, que passaram a cobrar respostas das autoridades e punição aos envolvidos.

Caso mobiliza moradores e repercute nacionalmente

Orelha vivia há cerca de uma década na região e era alimentado e cuidado por comerciantes, moradores e frequentadores da praia. No dia 15 de janeiro, o animal foi encontrado em estado crítico e encaminhado a uma clínica veterinária. Diante da gravidade dos ferimentos, não resistiu. A Polícia Civil aponta que pelo menos quatro adolescentes teriam participado das agressões.

A repercussão ultrapassou os limites de Santa Catarina e ganhou espaço nas redes sociais, onde internautas de diferentes posições ideológicas passaram a compartilhar informações e manifestações de indignação.

Avanço das investigações

Nesta semana, a Polícia Civil de Santa Catarina realizou uma operação que incluiu mandados de busca e apreensão relacionados aos crimes de maus-tratos e coação no curso do processo. Além dos adolescentes investigados, três adultos — parentes dos jovens — foram indiciados por tentativa de intimidação de testemunhas.

Segundo as autoridades, dois dos adolescentes estão atualmente nos Estados Unidos e devem ser ouvidos nos próximos dias, por meio de procedimentos legais internacionais.

Reação política foge à polarização

O episódio também ganhou destaque entre parlamentares, rompendo a lógica da polarização política. Deputados identificados com a direita adotaram um discurso público de cobrança por responsabilização.

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) usou suas redes para pedir colaboração da população na identificação de testemunhas e na divulgação do caso. Já Mário Frias (PL-SP) relacionou o episódio ao debate sobre responsabilização criminal de adolescentes, defendendo que atos de violência não fiquem impunes.

Debate sobre violência e responsabilização

O caso de Orelha reacendeu discussões mais amplas sobre maus-tratos a animais, responsabilidade penal e o papel da sociedade na proteção de seres vulneráveis. Para muitos, a comoção coletiva evidencia que certos episódios conseguem ultrapassar divisões ideológicas, mobilizando diferentes setores em torno de um pedido comum: justiça.