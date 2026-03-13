O período de entrega da declaração do Imposto de Renda está chegando. Agora, mais do que nunca, é hora de se organizar. Embora as datas oficiais ainda não tenham sido confirmadas, a expectativa é de que o prazo comece 18 de março e siga até o final de maio.
Documentos e comprovantes: o que não pode faltar
Ter todos os papéis organizados é essencial para evitar contratempos. Isso inclui:
- Informes de rendimentos de salários, aposentadorias, aluguéis e investimentos;
- Recibos de despesas médicas, odontológicas e educacionais;
- Comprovantes de doações, heranças ou venda e compra de bens como veículos e imóveis;
- Extratos bancários, de corretoras e de fundos de investimento;
A dica é criar uma “checklist” detalhada, separando cada tipo de documento. Se algum informe estiver faltando, solicite antes do início do prazo de entrega.
Atenção aos detalhes
Além dos documentos, é importante conferir informações pessoais e bancárias: CPF de dependentes, endereços atualizados e dados de contas para restituição ou débito do imposto. Pequenos erros, como digitar incorretamente uma data ou saldo, podem atrasar o processamento da declaração e gerar problemas.
Mudanças e novidades
Segundo informações do Portal R7, para 2026, não são esperadas grandes alterações em relação à declaração anterior. Algumas medidas aprovadas recentemente, como faixas de isenção ampliadas e novos descontos para trabalhadores com rendimentos mais baixos, só valerão a partir da próxima declaração, em 2007.
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