O período de entrega da declaração do Imposto de Renda está chegando. Agora, mais do que nunca, é hora de se organizar. Embora as datas oficiais ainda não tenham sido confirmadas, a expectativa é de que o prazo comece 18 de março e siga até o final de maio.

Documentos e comprovantes: o que não pode faltar

Ter todos os papéis organizados é essencial para evitar contratempos. Isso inclui:

Informes de rendimentos de salários, aposentadorias, aluguéis e investimentos;

Recibos de despesas médicas, odontológicas e educacionais;

Comprovantes de doações, heranças ou venda e compra de bens como veículos e imóveis;

Extratos bancários, de corretoras e de fundos de investimento;

A dica é criar uma “checklist” detalhada, separando cada tipo de documento. Se algum informe estiver faltando, solicite antes do início do prazo de entrega.

Atenção aos detalhes

Além dos documentos, é importante conferir informações pessoais e bancárias: CPF de dependentes, endereços atualizados e dados de contas para restituição ou débito do imposto. Pequenos erros, como digitar incorretamente uma data ou saldo, podem atrasar o processamento da declaração e gerar problemas.

Mudanças e novidades

Segundo informações do Portal R7, para 2026, não são esperadas grandes alterações em relação à declaração anterior. Algumas medidas aprovadas recentemente, como faixas de isenção ampliadas e novos descontos para trabalhadores com rendimentos mais baixos, só valerão a partir da próxima declaração, em 2007.