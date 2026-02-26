O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) passou a permitir que candidatos à primeira habilitação realizem a prova teórica da CNH de forma totalmente online. Com a mudança, não é mais obrigatório comparecer presencialmente a uma unidade do órgão para fazer o exame.

A nova modalidade possibilita que o participante realize a avaliação em casa, utilizando computador ou celular com acesso à internet.

Economia e mais acessibilidade

Segundo o Detran-GO, a medida pode gerar economia média de até R$ 500 por candidato. Antes, muitos precisavam arcar com despesas de transporte, alimentação e outros custos para se deslocar até cidades com estrutura para aplicação da prova.

A iniciativa amplia o acesso ao exame em todos os 246 municípios goianos. Antes da implantação do formato remoto, pouco mais de 90 cidades contavam com aplicação presencial estruturada.

Apesar da novidade, o modelo tradicional continua disponível. No momento do agendamento, o candidato pode escolher entre fazer a prova online ou presencialmente.

Monitoramento com inteligência artificial

Mesmo sendo realizada a distância, a prova mantém critérios rígidos de segurança. O sistema utiliza inteligência artificial para acompanhar o candidato durante todo o exame, identificando comportamentos suspeitos, como presença de outra pessoa no ambiente, conversas paralelas ou uso indevido de aparelhos.

Além do monitoramento automatizado, servidores do Detran também acompanham a aplicação por vídeo em tempo real, reforçando a fiscalização.

Resultados iniciais

De acordo com o órgão, os primeiros dados indicam queda no índice de reprovação. A taxa, que antes ficava em torno de 40%, passou para menos de 10% após a implantação do novo formato.

O Detran atribui a melhora não a uma flexibilização das regras, mas a mudanças no conteúdo da avaliação, que passou a priorizar situações práticas do trânsito urbano em vez de questões focadas apenas na memorização.

Quem não possui equipamento adequado ou conexão estável ainda pode optar pela prova presencial, que segue sendo aplicada em unidades fixas e também por meio de vans itinerantes em municípios menores.

A iniciativa faz parte do novo modelo nacional da CNH Brasil, orientado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Goiás está entre os primeiros estados a adotar o sistema, com expectativa de ampliar o acesso à habilitação e modernizar o processo de formação de condutores.