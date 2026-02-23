Uma reserva subterrânea de proporções inéditas colocou o Brasil no centro das discussões sobre segurança hídrica mundial. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará identificaram o Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA), considerado o maior reservatório de água doce subterrânea já reconhecido.

Localizado sob a floresta amazônica, o aquífero reúne um volume estimado em mais de 150 quatrilhões de litros. A dimensão impressiona: a quantidade seria suficiente para abastecer a população mundial por aproximadamente 250 anos.

Dimensão e localização estratégica

O SAGA se estende por cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. A maior parte da reserva, aproximadamente 75%, está em território brasileiro, alcançando estados como Acre, Pará e Amapá.

A descoberta reposiciona o país no cenário global da água doce, superando inclusive o volume atribuído ao Aquífero Guarani, até então referência quando o assunto era grandes reservas subterrâneas na América do Sul.

A dimensão territorial e o volume armazenado conferem ao Brasil peso estratégico não apenas ambiental, mas também econômico. A água doce é um dos recursos mais disputados em um contexto de mudanças climáticas e crescimento populacional.

Segurança hídrica e clima

Inserido sob a Amazônia, o sistema aquífero integra um complexo ciclo hidrológico que influencia diretamente o regime de chuvas no continente. A floresta desempenha papel central na formação e distribuição de umidade, irrigando diversas regiões brasileiras.

Nesse contexto, o SAGA reforça a importância da região amazônica como eixo de estabilidade climática. A regulação das chuvas impacta desde o abastecimento urbano até o agronegócio, um dos principais motores da economia nacional.

Com o avanço das crises climáticas e eventos extremos, a existência de uma reserva dessa magnitude amplia as possibilidades de planejamento de longo prazo para garantir oferta de água.

Desafios de conservação e governança

A descoberta também impõe responsabilidades. Parte do aquífero ultrapassa fronteiras nacionais, o que exige coordenação entre países para assegurar uso equilibrado e preservação ambiental.

Especialistas apontam que a exploração precisa seguir critérios técnicos rigorosos. O volume expressivo não elimina a necessidade de manejo sustentável. Ao contrário, reforça a urgência de políticas públicas capazes de proteger o recurso.

Além do potencial econômico, o SAGA passa a ser visto como patrimônio geoestratégico. Seu aproveitamento, se conduzido com planejamento e responsabilidade, pode contribuir para atender demandas locais e regionais sem comprometer o equilíbrio ambiental.

A nova reserva, portanto, não representa apenas abundância. Ela redefine o papel do Brasil no debate global sobre água e coloca a Amazônia no centro das decisões que envolvem o futuro hídrico do planeta.