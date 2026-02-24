Um projeto de grande porte está em avaliação no interior paulista e pode transformar o cenário industrial da região. A Coca-Cola FEMSA estuda a implantação de uma unidade fabril com investimento estimado em R$ 1 bilhão, ainda sem definição oficial sobre a cidade escolhida.

A iniciativa faz parte da estratégia de expansão da companhia no Brasil e envolve uma análise detalhada de fatores logísticos e estruturais. A região do Vale do Paraíba aparece como principal candidata a receber o empreendimento.

Cidades na disputa

Entre os municípios considerados estão Pindamonhangaba, Lorena, Queluz, Caçapava e Taubaté. Todos oferecem localização estratégica entre a capital paulista e o Rio de Janeiro, além de acesso a rodovias importantes e áreas industriais consolidadas.

A decisão final depende de estudos técnicos que avaliam desde disponibilidade de terreno até capacidade de infraestrutura energética e hídrica.

Estrutura moderna e foco em tecnologia

A nova planta, se confirmada, deverá operar com alto nível de automação e integração tecnológica. A companhia pretende utilizar sistemas inteligentes para aumentar eficiência, reduzir desperdícios e otimizar processos produtivos.

O objetivo é criar uma das unidades mais avançadas da empresa na América Latina, alinhada a práticas de inovação e sustentabilidade.

Possível impacto regional

Projetos dessa dimensão costumam gerar reflexos significativos na economia local. Além das vagas diretas na fábrica, a movimentação atinge setores como transporte, construção civil e serviços.

Embora ainda esteja em fase de análise, o investimento reforça o interesse do grupo em ampliar sua capacidade produtiva no estado de São Paulo e consolidar sua presença no mercado nacional de bebidas