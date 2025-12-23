Em tempos em que a rotina escolar exige cada vez mais dos estudantes, alcançar boas notas já é um desafio e tanto. Agora, imagine manter a nota máxima em todas as disciplinas do último ano do Ensino Médio, incluindo provas, simulados e avaliações preparatórias para o vestibular. Esse feito raro foi alcançado por uma jovem de apenas 18 anos, que se tornou um verdadeiro exemplo de dedicação e excelência nos estudos.

O desempenho dela chamou atenção não apenas da comunidade escolar, mas também da direção do colégio, que reconheceu a conquista como um marco histórico. A façanha, inédita na instituição em mais de meio século de existência, despertou curiosidade sobre quem é essa estudante e como ela conseguiu alcançar um resultado tão impressionante.

Jovem do Rio de Janeiro entra para a história com desempenho impecável

A protagonista dessa conquista é Lívia Ferreira, moradora do bairro Méier, no Rio de Janeiro, e aluna do CEL Intercultural School, unidade NorteShopping. Durante todo o terceiro ano do Ensino Médio, ela obteve nota 10 em todas as disciplinas, algo que nunca havia acontecido nos 55 anos de funcionamento da escola.

O resultado reflete uma rotina marcada por disciplina e organização. Lívia conciliava as aulas regulares com um cronograma intenso de estudos voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para as provas de vestibular. Ela dedicava, em média, três horas por dia aos estudos, além de reservar cinco horas aos sábados para revisar conteúdos e resolver exercícios. Aos domingos, fazia questão de descansar, praticar piano, assistir filmes e ler, atividades que ajudavam a equilibrar o foco acadêmico com momentos de lazer e autocuidado.

O reconhecimento veio de todos os lados. Professores e colegas celebraram a conquista da estudante, e a direção da escola destacou o feito como um exemplo de dedicação e amor pelo aprendizado. A diretora-geral da instituição, com quase cinco décadas de experiência, afirmou que nunca havia testemunhado um desempenho tão alto e constante. Na cerimônia de formatura, o público aplaudiu de pé o desempenho da jovem que se tornou motivo de orgulho para a escola e inspiração para outros estudantes.

Com o término do Ensino Médio, Lívia direciona agora seus esforços para o próximo desafio: o ingresso na faculdade de Medicina. A jovem já realizou o exame de admissão e aguarda com expectativa o resultado, que pode ser o início de uma nova etapa em sua trajetória acadêmica.