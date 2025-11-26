Uma mudança recente no sistema de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação está animando motoristas em todo o país. A nova lei traz regras mais claras, punições mais proporcionais e maior margem para quem comete infrações leves, permitindo que os condutores mantenham a CNH ativa com mais tranquilidade.

Com as novas regras, o limite de pontos passou a ser mais flexível, variando conforme o número de infrações gravíssimas cometidas pelo motorista. Quem não registra nenhuma infração desse tipo pode acumular até 40 pontos antes de ter a CNH suspensa — um alívio significativo para milhares de condutores que, mesmo dirigindo com responsabilidade, acabavam penalizados por pequenos deslizes.

Já aqueles que cometem uma infração gravíssima ficam limitados a 30 pontos, enquanto quem registra duas ou mais permanece com o teto de 20 pontos. A atualização também busca tornar o sistema mais justo, evitando que motoristas cuidadosos sejam punidos da mesma forma que infratores recorrentes.

Além disso, a lei valoriza práticas como a participação em cursos preventivos de reciclagem, que podem zerar a pontuação e ajudar o condutor a recuperar sua tranquilidade ao volante. Juntas, essas mudanças reforçam o objetivo de melhorar a educação no trânsito sem sobrecarregar o motorista com punições desproporcionais.

Mais segurança jurídica e incentivo à direção responsável

Com a modernização das regras, o sistema de pontuação da CNH passa a oferecer mais previsibilidade para os motoristas. Antes, muitos condutores eram surpreendidos com suspensões inesperadas, já que pequenas infrações se acumulavam rapidamente.

Agora, com limites mais equilibrados e critérios mais transparentes, o motorista sabe exatamente como sua pontuação é calculada e quais comportamentos podem colocá-lo em risco. Isso traz mais segurança jurídica e reduz a sensação de injustiça que muitos relatavam. Ao mesmo tempo, a nova lei estimula uma postura mais consciente no trânsito.