Por se tratar de uma norma que pode variar de acordo com o cotidiano de cada lugar, a chamada “Lei do Silêncio” não possui um horário universal. Contudo, em diversos países (incluindo o Brasil), o período de restrição geralmente se inicia por volta das 22h.

E apesar de ser uma das nações que se adequa a esse modelo, a Alemanha anunciou que, em breve, ele passará por mudanças, o que pode acabar afetando a rotina de muitos moradores do país.

Conforme relatado pelo portal Diário do Comércio, as alterações devem ocorrer durante o mês de junho, especificamente no período da Copa do Mundo de 2026, e terão o objetivo central de evitar prejuízos a espaços públicos que pretendem exibir os jogos.

Isso porque, devido ao fuso horário, muitas partidas do Mundial poderão ser exibidas no período da noite ou até mesmo durante a madrugada na Alemanha. Logo, a medida permitirá que exibições coletivas sejam viabilizadas, independentemente do horário.

Não se sabe, até o momento, se a flexibilização vigorará até o final da competição. Todavia, em caso de mudanças posteriores, o governo local deve voltar a notificar os cidadãos para evitar transtornos.

Iniciativa envolvendo a lei do silêncio ainda depende de aprovação de municípios

Vale destacar que, mesmo tendo sido definida pelo governo federal alemão, a flexibilização da “Lei do Silêncio” não será implementada de forma automática em todo o país, uma vez que municípios ainda terão autonomia na decisão.

Neste caso, a liberação para que eventos possam ultrapassar o período estabelecido pela lei dependerá da autorização de autoridades locais, que, por sua vez, avaliarão os impactos da decisão na região.

Além disso, conforme divulgado pelo portal ND+, os organizadores de exibições coletivas deverão solicitar licenças específicas, que passarão por análise individual, sobretudo caso seus estabelecimentos estejam localizados próximos à áreas residenciais.