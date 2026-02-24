A cidade de Porto Alegre implantou uma nova legislação que obriga petshops a instalar câmeras para registrar todos os procedimentos de banho e tosa de cães e gatos. A norma começou a valer nesta semana, após um período de três meses para que os estabelecimentos se adequassem às exigências.

A proposta, idealizada pelo vereador José Freitas (Republicanos), tem como principal objetivo proteger os animais e dar mais transparência aos serviços prestados.

As gravações devem ser armazenadas pelo prazo mínimo de sete dias, e os tutores têm o direito de solicitar acesso às imagens sempre que necessário. A medida também busca reforçar a credibilidade de petshops que seguem boas práticas de cuidado.

Regras de instalação e fiscalização

Os equipamentos devem ser instalados pelo próprio estabelecimento, que será responsável por garantir o funcionamento correto das câmeras e o armazenamento seguro dos vídeos. Caso descumpra a lei, o petshop poderá receber multa de até mil UFMs, equivalente a cerca de R$ 6 mil.

A fiscalização será realizada principalmente a partir de denúncias registradas pelos tutores, que podem acionar a Prefeitura de Porto Alegre pelo telefone 156.

Benefícios para os tutores

A lei oferece aos donos de pets uma forma de acompanhar o tratamento recebido pelos animais, aumentando a sensação de segurança e confiança nos serviços contratados.

Com a possibilidade de verificar os procedimentos realizados, tutores podem identificar irregularidades e garantir que seus animais sejam atendidos com cuidado e respeito.

Impactos para os estabelecimentos

Para os petshops, a obrigatoriedade representa um esforço adicional de investimento e gestão, mas também cria uma oportunidade de diferenciar os serviços.

O monitoramento constante pode valorizar os estabelecimentos que já praticam atendimento de qualidade, aumentando a confiança dos clientes e profissionalizando o setor.

Tendência de transparência

A iniciativa de Porto Alegre acompanha uma tendência maior de transparência em serviços de cuidados com animais, reforçando a responsabilidade de empresas e a proteção dos pets.

A medida equilibra direitos dos tutores e exigências do mercado, criando um padrão de qualidade que pode servir de referência para outras cidades brasileiras.

Em resumo, a nova lei garante que os tutores tenham mais controle sobre o bem-estar de seus animais, enquanto os petshops são incentivados a adotar práticas seguras e éticas, promovendo confiança e profissionalismo no setor de cuidados para pets.