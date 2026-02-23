Uma proposta em discussão no Congresso Nacional pode mudar a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em todo o país. A iniciativa prevê a criação de um teto de 1% sobre o valor do veículo.

O texto foi apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) e propõe alterações na Constituição para reformular a forma de cálculo do tributo.

Peso do veículo pode virar critério

Além de limitar a alíquota, a proposta sugere uma mudança na forma como é realizado o cálculo, substituindo o valor de mercado como base principal e considerando o peso do veículo como fator determinante.

Veículos mais leves, por exemplo, poderiam ter um valor menor na cobrança, enquanto modelos mais pesados seriam tributados de forma diferente. A justificativa é aproximar o modelo brasileiro de práticas adotadas em outros países, além de promover maior equilíbrio fiscal.

Impacto nas contas dos estados

Uma das principais preocupações envolve a arrecadação estadual, já que o IPVA é uma das principais fontes de receita dos governos regionais. Para compensar eventual perda, o projeto prevê limitar gastos públicos com propaganda institucional e despesas do Legislativo, fixando um teto de 0,1% da Receita Corrente Líquida.

Tendência de redução já aparece em estados

A proposta ainda está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Enquanto isso, alguns estados, como o Paraná, já discutem ou implementam reduções próprias nas alíquotas.