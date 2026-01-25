As recentes atualizações na Norma Regulamentadora 1, a NR-1, estabelecem uma das transformações mais significativas na rotina de saúde e segurança do trabalho em solo brasileiro nos últimos tempos. O novo texto deixa para trás a antiga visão de que bastava preencher formulários e guardar papéis para estar em conformidade com a legislação. Agora, o que se exige das organizações é uma administração viva e ininterrupta dos perigos ocupacionais, o que amplia consideravelmente o dever jurídico dos contratantes, independentemente do porte da empresa. As informações são do Migalhas.

O fim da era do cumprimento burocrático

O foco das obrigações patronais mudou de patamar. Segundo especialistas em direito do trabalho, a regra atual substitui a mera formalidade documental por um sistema de prevenção ativa. Não é mais suficiente apresentar certificados de gaveta; a fiscalização agora busca evidências de que o empregador monitora os riscos de forma constante, incluindo fatores psicossociais que antes eram negligenciados. Esse novo posicionamento obriga as companhias a revisarem suas estratégias de compliance, integrando os departamentos jurídico e de RH para que a gestão de segurança seja parte do DNA da governança corporativa.

Vigilância sobre o PGR e riscos jurídicos

Um ponto crítico dessa mudança é a manutenção rigorosa do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Manter este documento desatualizado ou utilizar modelos genéricos tornou-se um perigo financeiro e jurídico para as empresas. No caso de processos trabalhistas ou previdenciários, a ausência de um monitoramento eficaz facilita a comprovação de culpa da empresa em acidentes, o que pode resultar em condenações por danos morais e materiais, além de ações regressivas por parte do INSS. A produção de provas e o registro detalhado de treinamentos e medidas corretivas passaram a ser escudos essenciais contra o aumento de passivos judiciais.

Responsabilidade para todos os tamanhos de negócio

Mesmo as micro e pequenas empresas, que possuem algumas facilidades para reduzir a carga administrativa, não estão isentas do dever de zelar pela integridade de seus colaboradores. A simplificação de processos não anula a responsabilidade civil e criminal em episódios de acidentes. Por isso, a orientação estratégica de profissionais da área jurídica torna-se fundamental para auditar os fluxos internos e preparar as equipes para eventuais inspeções. A NR-1 inaugura um ciclo onde a maturidade na gestão de riscos é tão vital quanto a produtividade, exigindo atenção contínua ao bem-estar no ambiente laboral.