O mercado imobiliário brasileiro passa por mudanças importantes em 2026, com novas regras que impactam diretamente contratos de aluguel. As alterações estão ligadas principalmente à Reforma Tributária e a ajustes na legislação, que trazem mais controle, transparência e novas obrigações para proprietários e inquilinos.

Uma das principais mudanças envolve a fiscalização mais rigorosa sobre os rendimentos de aluguel. A Receita Federal passa a cruzar dados e exigir maior precisão na declaração desses valores, com o objetivo de reduzir a informalidade no setor. Além disso, contratos de locação ganham mais regras, como a obrigatoriedade de formalização por escrito e a definição clara de valores, prazos e reajustes.

Outro ponto importante é a limitação das garantias. A nova regra impede que o proprietário exija mais de uma forma de garantia ao mesmo tempo — como caução e fiador juntos, por exemplo. A medida busca evitar abusos e facilitar o acesso à moradia, tornando o processo de aluguel mais equilibrado entre as partes.

Já na parte tributária, a locação passa a ser incluída gradualmente no novo sistema de impostos (IBS e CBS). Em 2026, o modelo ainda está em fase de transição, com cobrança reduzida ou simbólica, mas a tendência é de mudanças mais significativas nos próximos anos. Dependendo do perfil do proprietário, especialmente quem possui vários imóveis ou alta renda com aluguéis, novas tributações podem ser aplicadas.

Novas regras exigem atenção de proprietários e inquilinos

Com as mudanças, especialistas alertam que tanto locadores quanto inquilinos precisam redobrar a atenção aos contratos. A formalização correta e o cumprimento das novas exigências são essenciais para evitar problemas legais, multas ou até prejuízos financeiros.

Além disso, o cenário indica possíveis impactos no valor dos aluguéis ao longo do tempo. Com novas regras tributárias e maior controle, parte dos custos pode ser repassada ao inquilino, o que reforça a importância de planejamento antes de fechar um contrato em 2026.