A partir de novembro de 2025, o Governo Federal passará a exigir o cadastro biométrico dos beneficiários do Bolsa Família. A iniciativa, que utiliza dados como impressão digital e reconhecimento facial, tem o objetivo de reforçar a segurança do programa, evitar fraudes e garantir que o auxílio seja destinado às famílias que realmente têm direito ao benefício.

O novo procedimento será integrado à base da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a outros sistemas oficiais, alcançando aproximadamente 150 milhões de brasileiros. Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o cadastramento seguirá rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Caixa Econômica Federal também integra a nova medida, utilizando sua base biométrica para validar os pagamentos e fortalecendo o atendimento presencial em suas agências. De acordo com o Decreto nº 12.561/2025, que regulamenta a implementação da regra, idosos com mais de 80 anos e pessoas com mobilidade reduzida poderão ser isentos do procedimento de cadastramento.

Os repasses do Bolsa Família referentes a novembro de 2025 têm início nesta semana, seguindo o cronograma escalonado da Caixa. As famílias com Número de Identificação Social (NIS) final 1 serão as primeiras a receber o benefício, a partir do dia 14 de novembro.

O valor médio do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo aumentar conforme o perfil dos beneficiários. Os pagamentos seguem até o dia 28 de novembro, de acordo com o número final do NIS. Para ter acesso ao benefício, é obrigatório estar inscrito e manter as informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

O cadastramento é o primeiro passo para a análise e inclusão no programa. Além disso, as famílias precisam cumprir as condições exigidas, como a frequência escolar das crianças, a atualização da carteira de vacinação e o acompanhamento de saúde das gestantes. O valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, pelo internet banking ou sacado em casas lotéricas e agências da Caixa, com o cartão do programa.