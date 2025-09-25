A Receita Federal publicou, em 12 de setembro, a nova tabela de incidência do Imposto de Renda sobre Participações nos Lucros ou Resultados (PLR). As mudanças, que começaram a valer em maio de 2025, afetam tanto empresas quanto trabalhadores que recebem esse tipo de benefício.

Diferente do salário, a PLR tem tributação exclusiva na fonte, ou seja, o imposto é descontado diretamente no pagamento da bonificação, sem se somar ao cálculo mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Ajustes previstos em lei

A atualização foi feita em conformidade com a Lei nº 15.191/2025, que também alterou as faixas e alíquotas do IRPF sobre salários. O objetivo é harmonizar a cobrança, garantindo que tanto rendimentos mensais quanto bonificações sigam parâmetros atualizados.

Segundo o Fisco, a ideia é reduzir distorções, já que a PLR funciona como complemento à remuneração e, em muitos casos, poderia elevar artificialmente a base de cálculo do imposto.

Nova tabela de tributação da PLR

Confira como ficaram as faixas de cobrança:

Até R$ 8.214,40 – isento

De R$ 8.214,41 a R$ 9.922,28 – 7,5% (dedução de R$ 616,08)

De R$ 9.922,29 a R$ 13.167,00 – 15% (dedução de R$ 1.360,25)

De R$ 13.167,01 a R$ 16.380,38 – 22,5% (dedução de R$ 2.347,78)

Acima de R$ 16.380,38 – 27,5% (dedução de R$ 3.166,80)

O que muda para trabalhadores

Como a tributação não se mistura ao salário mensal, há mais clareza sobre quanto será retido. Um exemplo: quem recebeu R$ 10 mil de PLR em 2025 terá imposto de 15%, mas poderá abater R$ 1.360,25, reduzindo o valor final devido. Já pagamentos acima de R$ 20 mil entram na alíquota máxima de 27,5%.

Mesmo sendo exclusiva na fonte, a PLR deve ser informada na declaração anual do IRPF, em campo específico, sem se somar ao salário para cálculo adicional.

Impacto para empresas

As companhias precisam ajustar seus sistemas de folha de pagamento para aplicar corretamente as novas regras. Também devem fornecer comprovantes detalhados de rendimentos e imposto retido, garantindo transparência.

Além disso, setores que utilizam a PLR como incentivo devem considerar a nova tabela no planejamento financeiro, já que erros na retenção podem resultar em multas.

Contexto da mudança

A medida integra um esforço maior de atualização do sistema tributário. Segundo a Receita, alinhar a tabela da PLR com o IRPF ajuda a equilibrar a carga entre salários e bônus e traz mais segurança tanto para trabalhadores quanto para empregadores.