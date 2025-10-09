A apresentadora Adriane Galisteu revelou, na última segunda-feira (6), ter sido diagnosticada com síndrome do piriforme, após passar por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O problema foi identificado depois que ela sentiu dores intensas no quadril, provocadas por um treino de agachamento realizado no fim de semana.

De acordo com os médicos, a síndrome ocorre quando o músculo piriforme — localizado na região dos glúteos — acaba pressionando o nervo ciático, o que pode gerar dor, formigamento e até sensação de queimação nas pernas. Galisteu procurou atendimento devido ao incômodo constante, que já começava a interferir em suas atividades diárias.

Sintomas e diagnóstico

Entre os sintomas mais comuns da síndrome estão a dor na região dos glúteos e o formigamento que se espalha pela parte posterior da coxa, podendo chegar até o pé em casos mais severos.

A apresentadora descreveu o desconforto como “uma facada na perna”. O diagnóstico é feito por especialistas, como ortopedistas ou fisioterapeutas, por meio de avaliação clínica e, em alguns casos, exames de imagem, como a ressonância magnética, para descartar outras causas.

Tratamento e recuperação

O tratamento, segundo os profissionais de saúde, é normalmente conservador, ou seja, não requer cirurgia. Envolve sessões de fisioterapia com foco em alongamentos, uso de anti-inflamatórios e aplicação de gelo para reduzir o inchaço e aliviar a dor.

Adriane contou que tem utilizado uma cama de gelo como parte do processo de recuperação, medida que ajuda a diminuir a inflamação na região afetada. A apresentadora também destacou que está confiante em uma melhora rápida e pretende seguir à risca as orientações médicas.

Mesmo enfrentando o desconforto, Galisteu manteve o bom humor e afirmou que o episódio serve como um alerta sobre a importância de respeitar os limites do corpo, especialmente durante atividades físicas intensas.