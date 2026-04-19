Apesar de já ter figurado entre os homens mais ricos do Brasil, o empresário Eike Batista testemunhou a queda de seu império após o colapso do Grupo EBX e dos problemas judiciais que enfrentou em 2017.

Mesmo tendo perdido boa parte de sua fortuna no processo, ele continuou tentando se manter ativo nos negócios, buscando recuperar seu antigo status. E agora, depois de décadas, o empresário parece finalmente ter encontrado um novo caminho para se reerguer.

Isso porque, entre seus investimentos mais recentes, Eike anunciou o lançamento da BRXe, uma nova empresa, que promete revolucionar o setor energético e industrial do país.

Conforme divulgado pelo portal TNH1, o foco da empresa está em explorar o potencial de uma nova variedade de cana-de-açúcar que, por conta de seus atributos, acabou passando a ser chamada de “supercana”.

Em suas redes sociais, Eike ter garantido um aporte de US$ 500 milhões para a empresa com investidores árabes. Segundo ele, os recursos serão direcionados ao desenvolvimento da cultura e à produção de SAF e bioplásticos, o que pode impulsionar a expansão global da BRXe.

O que é a “supercana”: detalhes sobre o novo empreendimento de Eike Batista

A BRXe destaca que a “supercana” apresenta ganhos expressivos de produtividade em relação à cana tradicional, o que tende a elevar a eficiência do segmento de combustíveis sustentáveis, ampliando, consequentemente, sua produtividade.

Resultados de testes experimentais, que vêm sendo realizados no Rio de Janeiro, revelaram um potencial expressivo na nova aposta de Eike Batista, com o recurso se demonstrando capaz de gerar até três vezes mais etanol por hectare e entre sete e doze vezes mais biomassa.

Diante da crescente demanda por combustíveis de baixa emissão, especialmente na aviação, a eficiência da “supercana” apresenta relevância estratégica, podendo se consolidar como uma alternativa promissora para substituir matérias-primas fósseis em diferentes cadeias industriais.