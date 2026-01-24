A redação é considerada uma das etapas mais importantes e desafiadoras do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pois, além de avaliar o pensamento crítico e os conhecimentos gramaticais dos candidatos, tem peso significativo na nota final.

Por conta disso, casos como o do estudante João Pedro Cardoso, que atingiu a nota máxima da avaliação mesmo com histórico de dificuldade em gramática, podem ser considerados feitos impressionantes.

Conforme relatado pelo portal Campo Grande News, ao conferir seus resultados, divulgados na segunda-feira (19), o jovem de apenas 17 anos foi surpreendido com uma nota 1.000 e, a princípio, chegou até mesmo a duvidar do total alcançado.

Contudo, a pontuação foi confirmada, e agora João Pedro está no aguardo do andamento dos trâmites para realizar seu sonho de cursar Medicina, que certamente se realizarão por conta do êxito na redação.

Jovem que gabaritou redação do Enem compartilhou suas técnicas

Em entrevista ao portal Campo Grande News, João Pedro comentou que, para conquistar o impressionante resultado, se dedicou a praticar em um caderno de repertório, onde escreveu textos sobre os mais variados eixos temáticos para ampliar seus conhecimentos.

Segundo ele, além de abordar assuntos que poderiam ser cobrados no Enem, também havia espaço para citações e referências que poderiam abrilhantar ainda mais os textos, tornando-os mais completos.

Apesar disso, méritos também foram cedidos aos professores de João Pedro, em especial para os que lhe deram aula de redação durante o ensino médio, bem como aos métodos adotados pela Escola Marista Alexandre Fleming, que prepara os alunos para este tipo de avaliação.

Dentre as dicas úteis de preparação para a realização da prova, o adolescente também recomendou reforçar a prática de uma escrita mais orgânica, evitando modelos prontos de redação, além de dedicar atenção à correção de erros recorrentes, a fim de que sejam evitados.