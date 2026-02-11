Desde janeiro, foi estabelecido, em Portugal, a mudança nos limites diários de saque em caixas eletrônicos. A nova medida trouxe impacto direto na forma como a população gere o dinheiro no dia a dia.

O limite diário para saque é de 400 euros, valor que não pode ser ultrapassado mesmo com saldo disponível na conta. A regra se aplica aos caixas da rede Multibanco, utilizados em todo o país.

Além do valor total diário, foi mantido o limite por operação, que normalmente é de 200 euros por levantamento. Na prática, isso significa que, mesmo realizando várias operações, o valor total diário segue bloqueado quando atinge o limite definido.

A regra vale para todos os caixas da rede Multibanco, incluindo agências bancárias de todo o país, centros comerciais e supermercados, caixas automáticos de rua e zonas residenciais.

Por que foi definido o valor máximo de 400 euros?

O valor foi definindo como uma medida de segurança ao sistema financeiro. Montantes mais elevados aumentam os riscos de roubo, fraude e perdas operacionais.

Além disso, o limite incentiva o uso de meios eletrônicos de pagamento, como transferências bancárias e pagamentos digitais, que reduzem custos e aumentam a rastreabilidade das transferências.

Como esse limite impacta o controle financeiro pessoal?

Para quem tem o costume de sacar dinheiro, o saque limitado exige maior planejamento. Despesas mais elevadas precisam ser distribuídas ou realizadas através de pagamentos eletrônicos, evitando contratempos.

Alternativas que substituem o levantamento em dinheiro, como pagamentos com cartão de débito, transferências e pagamentos digitais, também são boas opções.

Essas possibilidades permitem movimentar valores superiores a 400 euros, sem restrições, desde que respeitadas as regras da instituição financeira.

Medida exige organização

O novo limite estabelecido não impede o acesso ao dinheiro, mas exige organização e maior planejamento para evitar imprevistos no dia a dia. Além disso, a mudança se torna uma medida de segurança, reduzindo riscos aos clientes.