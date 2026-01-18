O preparo de ovos cozidos certamente está entre as práticas mais simples da culinária, bastando apenas atentar para o tempo de imersão em água quente, a fim de garantir que atinja o ponto ideal.

Todavia, nos últimos anos, as panelas passaram a ser substituídas por um aparelho extremamente versátil que, além de ser extremamente eficaz no preparo de alimentos com menos óleo, também ajuda a garantir ovos cozidos perfeitos.

Trata-se da airfryer, a popular fritadeira elétrica que cozinha alimentos com ar quente circulante e pode preparar ovos cozidos de forma simples e prática, dispensando o gasto de água e até mesmo a lavagem de louças.

Pré-aqueça a airfryer por um período de 3 a 5 minutos a 135 ºC;

Coloque os ovos diretamente no cesto ou sobre a grade do aparelho, mantendo um espaço considerável entre eles. Para evitar choque térmico, é fundamental retirá-los da geladeira alguns minutos antes do preparo;

Ajuste o tempo de funcionamento da airfryer de acordo com o ponto desejado, deixando de 9 a 11 minutos para ovos com gema mole, 11 a 13 para uma gema cremosa e 14 a 15 minutos para uma gema mais firme;

Ao fim do preparo, retire os ovos e mergulhe-os em uma tigela com água fria ou com gelo para interromper o cozimento e facilitar na hora de descascar;

Quando os ovos estiverem mais frios, descasque-os e sirva-os.

Ovos na airfryer: evitando erros no preparo

De acordo com o portal TudoGostoso, para evitar erros no preparo dos ovos cozidos na airfryer, um passo crucial é garantir que o cesto do aparelho não fique sobrecarregado, pois isso pode impedir a circulação do ar quente.

Desta forma, caso seja necessário cozinhar uma grande quantidade de ovos, recomenda-se dividir o processo em etapas, inserindo apenas um número limitado por vez.

Além disso, é recomendável anotar o tempo exato do preparo que mais agradar o paladar, uma vez que ele pode variar de acordo com cada aparelho, bem como lembrar de retirar o ovo da airfryer ao fim do cozimento para evitar que ele passe do ponto.