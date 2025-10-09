A astronomia pode estar prestes a reescrever o mapa do nosso sistema solar. Pesquisadores anunciaram indícios fortes da existência de um novo planeta, apelidado de Planeta Y, localizado nas regiões mais distantes do Sol. O planeta ainda não foi observado diretamente; sua existência foi sugerida a partir das órbitas inclinadas de certos objetos distantes no Cinturão de Kuiper.

O Cinturão, que é um extenso anel de corpos gelados que se estende além da órbita de Netuno, foi justamente o que despertou a curiosidade dos pesquisadores. Tudo porque algo está perturbando essas órbitas e causando a inclinação.

“Uma explicação é a presença de um planeta invisível, provavelmente menor que a Terra e maior que Mercúrio, orbitando nas regiões mais distantes do Sistema Solar”, disse Amir Siraj, astrofísico e doutorando no departamento de ciências astrofísicas da Universidade de Princeton, e autor principal do artigo que estuda a possibilidade.

O Planeta Y é o mais novo entre uma série de mundos hipotéticos do Sistema Solar sugeridos nos últimos anos. Cada um apresenta características ligeiramente diferentes, mas, em conjunto, são considerados possíveis moradores do Cinturão de Kuiper — região que também abriga Plutão, o antigo nono planeta, reclassificado como planeta anão em 2006.

O surgimento de tantos candidatos ao título de “nono planeta” se deve ao fato de o Cinturão de Kuiper ser uma região distante e pouco iluminada, difícil de observar de forma completa. No entanto, essa situação está prestes a mudar: o novo telescópio Observatório Vera C. Rubin está prestes a iniciar um levantamento de dez anos do céu noturno, prometendo revelar detalhes nunca antes vistos.

Os planetas do Sistema Solar

Planetas rochosos (interiores):

Mercúrio – menor planeta e mais próximo do Sol, sem atmosfera significativa.

Vênus – semelhante à Terra em tamanho, mas com atmosfera densa e efeito estufa extremo.

Terra – único planeta conhecido a abrigar vida, com água em estado líquido e atmosfera equilibrada.

Marte – conhecido como planeta vermelho, com desertos, vulcões e sinais de água no passado.

Planetas gasosos (exteriores):