A rede de fast-food mais famosa do mundo decidiu mexer em fórmulas consagradas para fisgar o paladar dos brasileiros de um jeito novo. O McDonald s deu início a uma reformulação completa na maneira como monta seus sanduíches mais tradicionais em todas as lojas do país. A ideia central da iniciativa não é alterar as receitas que o público já conhece e confia, mas sim elevar o padrão de qualidade dos componentes que formam a estrutura de cada lanche: o pão, a carne e o queijo.

Ajustes técnicos para intensificar o sabor

As modificações envolvem processos minuciosos dentro da cozinha, focados em uma melhor experiência sensorial. Agora, os pães apresentam uma textura mais macia, com um acabamento levemente dourado e brilhante. Na chapa, a carne bovina recebeu uma atenção especial quanto à pressão aplicada durante o cozimento, uma técnica ajustada para reter a umidade e garantir que o hambúrguer chegue ao consumidor muito mais suculento. Outra novidade que promete acentuar o paladar é o preparo da cebola diretamente junto com a carne em itens selecionados, permitindo que os sucos se misturem ainda no fogo. Para os fãs do carro-chefe da marca, o Big Mac passou a contar com uma quantidade mais generosa de seu icônico molho especial.

Estratégia publicitária e conexão com o público

Para levar essa novidade ao conhecimento de todos, a gigante do setor apresentou a campanha batizada de Os Clássicos ainda mais Méqui, desenvolvida pela agência GALERIA.ag. O tom da comunicação busca humanizar os avanços técnicos, traduzindo as mudanças operacionais em sentimentos de conforto e satisfação para o dia a dia. A divulgação acontece de forma abrangente, ocupando espaços na televisão aberta e por assinatura, além de contar com uma forte presença em mobiliários urbanos e plataformas de entretenimento digital.

Reações reais e bastidores no ambiente digital

No universo online, a estratégia foca na proximidade e na transparência. Diversos criadores de conteúdo foram convidados para testar as atualizações e registrar percepções genuínas sobre a evolução dos produtos. Além disso, a marca deu voz aos seus próprios colaboradores em uma série de vídeos que revelam os bastidores da produção. Nesses registros, quem atua na linha de frente mostra detalhadamente como os novos padrões de montagem são executados, oferecendo ao cliente um olhar mais atento sobre o que mudou na experiência de consumir um sanduíche clássico da rede.