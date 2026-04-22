O São Paulo anunciou recentemente Júlio Baptista como novo técnico da equipe sub-20, marcando o retorno de um velho conhecido ao clube onde iniciou sua carreira. Aos 44 anos, o ex-jogador assinou contrato até 2028 e chega com a missão de desenvolver jovens talentos em Cotia.

Antes de iniciar sua trajetória como treinador, Júlio Baptista construiu uma carreira sólida dentro de campo, com passagens por gigantes do futebol europeu como o Real Madrid, onde atuou ao lado de estrelas como Zidane e Ronaldo. Sua experiência internacional também inclui clubes como Arsenal, Roma e Sevilla, consolidando sua imagem como um jogador de alto nível no cenário mundial.

No retorno ao Brasil, o ex-meia também viveu momentos marcantes com a camisa do Cruzeiro, onde fez parte do elenco bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Na época, sua contratação chamou atenção pelos altos valores envolvidos, já que os custos mensais do jogador ultrapassavam a casa de R$ 1 milhão, somando salários e encargos da negociação.

Agora, fora das quatro linhas, Baptista inicia um novo capítulo no futebol. Após experiências como técnico na Espanha, ele retorna ao clube que o revelou com o objetivo de formar novos jogadores e transmitir toda a bagagem adquirida ao longo de sua carreira, tanto no Brasil quanto no exterior.

Júlio Baptista já comparou carreira de técnico a “cadeira elétrica”

Antes mesmo de assumir qualquer projeto no futebol brasileiro, Júlio Baptista já havia demonstrado cautela ao falar sobre a profissão de treinador no país. Em entrevista à ESPN, o ex-jogador foi direto ao comentar a pressão enfrentada pelos técnicos, afirmando que o ambiente é extremamente instável e exige resultados imediatos.

Em tom bem-humorado, ele chegou a definir a função como uma “cadeira elétrica”, destacando que a cobrança é constante e que uma sequência negativa pode custar o cargo rapidamente. Ainda assim, Baptista reconheceu que faz parte do processo para quem deseja seguir na carreira, deixando claro que está disposto a encarar os desafios mesmo diante da alta pressão do futebol brasileiro.