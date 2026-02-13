Entre as principais apostas para reformas em 2026, os pisos acetinados ganham destaque por unir sofisticação e praticidade. Com acabamento suave e brilho discreto, eles oferecem um visual elegante sem o reflexo intenso dos modelos polidos. Essa característica tem agradado quem busca ambientes modernos, aconchegantes e com aparência mais natural.

Os pisos acetinados também se destacam pela versatilidade. Disponíveis em porcelanato, cerâmica e até versões que imitam madeira ou pedra, eles combinam facilmente com diferentes estilos de decoração — do contemporâneo ao rústico. A textura levemente fosca ajuda a valorizar cores e detalhes do revestimento, criando um efeito visual equilibrado e sofisticado.

Outro ponto positivo é a funcionalidade no dia a dia. Por não apresentarem brilho excessivo, esses pisos costumam evidenciar menos marcas de pés, poeira e pequenos riscos, o que facilita a manutenção. Além disso, muitos modelos oferecem boa resistência e podem ser utilizados tanto em áreas internas quanto em espaços parcialmente externos, dependendo da especificação do fabricante.

Combinando estética e praticidade, os pisos acetinados aparecem como forte tendência para quem pretende reformar em 2026. A proposta é criar ambientes mais acolhedores e elegantes, sem abrir mão da durabilidade e da facilidade de limpeza — fatores cada vez mais valorizados nos projetos residenciais.

Acabamento equilibrado valoriza diferentes ambientes

O acabamento acetinado é especialmente indicado para salas, quartos e corredores, onde o conforto visual faz diferença no dia a dia. Por refletir menos luz do que os pisos brilhantes, ele ajuda a criar uma atmosfera mais suave e agradável, além de disfarçar pequenas imperfeições na superfície.

Em projetos contemporâneos, arquitetos e designers têm apostado nesse tipo de revestimento para integrar ambientes e garantir unidade estética. A combinação com iluminação indireta, móveis em tons naturais e elementos amadeirados reforça a sensação de aconchego, transformando o piso em um dos protagonistas da decoração.