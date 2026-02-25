As diversas facilidades e serviços oferecidos pelo Nubank concederam à fintech uma posição de destaque no Brasil. Todavia, uma decisão tomada no ano passado gerou preocupação e acabou abalando a confiança de muitos clientes.
Isso porque a instituição encerrou o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback acumulado, que era um dos benefícios mais populares do cartão Ultravioleta, exclusivo para clientes de alta renda.
Lançado em 2021, o serviço permitia que valores devolvidos em compras rendessem diariamente com liquidez imediata, tornando-se assim uma excelente opção para investidores que buscavam opções seguras e automatizadas.
Com isso, muitas pessoas acabavam mantendo o valor acumulado parado por longos períodos, sem utilizá-lo em novas compras. Sendo assim, de acordo com o Nubank, o fim do rendimento automático foi implementado como um incentivo à movimentação desses valores.
É importante ressaltar que os saldos acumulados permanecerão disponíveis para os clientes, mesmo após o encerramento do serviço. No entanto, desde o último trimestre do ano passado, não houve acréscimo de valores por meio de rendimento.
Outras mudanças do Ultravioleta: confira outras alterações promovidas pelo Nubank
Além de suspender o rendimento automático, o Nubank também anunciou outros reajustes no Ultravioleta, começando pelo aumento da mensalidade. Atualmente, o custo chega a R$ 89, valor que representa quase o dobro da cobrança original.
Contudo, vale lembrar que clientes antigos poderão manter as condições anteriores por mais 12 meses. Além disso, usuários que gastarem mais de R$ 8 mil por mês ou mantiverem R$ 50 mil investidos no banco terão direito à isenção.
Além disso, o Nubank ainda destacou que o Ultravioleta agora oferece um pacote mais completo de vantagens que podem continuar tornando o produto interessante, como:
- Cashback de 1,25% nas compras diárias ou 2,2 por dólar gasto;
- Cashback de 5% ou 9 pontos por dólar em compras feitas através do Nu Viagens;
- Acesso a salas VIP em mais de 145 países;
- Conta global sem spread em mais de 40 moedas;
- Transferência para programas como Latam Pass, Smiles e Azul;
- eSIM internacional com 10 GB renováveis;
- Reembolso integral do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em compras internacionais;
- Internet gratuita no exterior.
