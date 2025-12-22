Com a aproximação do fim de ano, o amigo secreto volta a ser uma das tradições mais esperadas entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Apesar de divertido, esse momento costuma trazer uma dúvida comum: como escolher um presente que seja criativo, útil e que caiba no orçamento?

A boa notícia é que, com um pouco de atenção, é possível encontrar opções de qualidade por até R$ 150. Desde produtos de cuidado pessoal até acessórios para casa, há presentes que agradam diferentes perfis e transformam uma lembrança simples em algo marcante.

Acessórios de vinho e cerveja são o presente ideal para surpreender

Entre tantas possibilidades, um dos presentes mais certeiros de até R$ 150 é o kit de acessórios para vinho ou cerveja. Esse tipo de presente é elegante, versátil e agrada tanto quem aprecia uma boa bebida quanto quem gosta de receber amigos em casa.

É possível encontrar conjuntos com abridores, saca-rolhas, dosadores de inox, tampas e até pequenas taças térmicas, todos dentro dessa faixa de preço. Além de úteis, esses itens ajudam a criar experiências, seja no preparo de um jantar especial ou em um encontro descontraído no fim de semana.

Kits como o Maxwell & Williams, com quatro peças para vinho, ou o conjunto Iron Maiden Trooper, que inclui uma cerveja especial e um copo térmico, são exemplos de presentes que unem estilo e praticidade. São opções que demonstram cuidado e bom gosto, sem precisar gastar muito.

Esses acessórios também são fáceis de encontrar em grandes varejistas e lojas especializadas, como Spicy, Fast Shop e Carrefour. O ideal é optar por embalagens bem apresentadas, o que valoriza ainda mais o presente e mostra atenção aos detalhes.

Outras ideias de presentes criativos e acessíveis

Se o presenteado não é fã de bebidas, há muitas outras alternativas dentro do mesmo valor. Itens de autocuidado, roupas básicas, livros e pequenos jogos são escolhas seguras e igualmente interessantes.

Alguns exemplos incluem: