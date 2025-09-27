A tradicional caderneta de poupança, por muitos anos vista como o investimento mais seguro para os brasileiros, já não ocupa a mesma posição de destaque em 2025. Com a taxa Selic em patamar elevado, a aplicação rende apenas 0,5% ao mês somados à Taxa Referencial (TR), o que faz com que sua rentabilidade se torne menos atraente diante de outras modalidades disponíveis no mercado financeiro.

Para ilustrar, quem investir 100 mil reais na poupança terá, ao longo de 12 meses, um retorno estimado entre 6.167 e 7.560 reais, conforme variação da TR e da Selic. Apesar da isenção de Imposto de Renda, o ganho acaba ficando abaixo de alternativas mais modernas.

Tesouro Direto e CDBs ganham espaço

Entre as opções que vêm conquistando investidores está o Tesouro Direto, especialmente o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros da economia e oferece estabilidade. Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) também aparecem como alternativa vantajosa: mesmo sujeitos à cobrança de imposto, em geral apresentam resultados superiores aos da poupança.

LCIs e LCAs se consolidam

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) também se destacam no cenário atual. Com a vantagem de não serem tributadas pelo Imposto de Renda e de contarem com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), esses papéis têm sido bastante procurados por quem busca segurança e maior rentabilidade líquida.

Fundos ampliam alternativas

Outra escolha crescente são os fundos de investimento, tanto os de renda fixa quanto os multimercados. Administrados por gestores especializados, eles permitem diversificação e adaptação às mudanças do mercado, aumentando as chances de retorno acima da poupança.

Em um contexto de juros elevados, a poupança se mostra cada vez menos competitiva. Já os produtos atrelados à Selic, as letras de crédito e os fundos surgem como alternativas capazes de combinar segurança com ganhos mais expressivos.