A expressão “O homem está condenado à liberdade” foi formulada pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre e resume um dos pilares do existencialismo. Para ele, o ser humano não nasce com uma essência pronta ou um destino previamente traçado. Primeiro existimos; depois, por meio das nossas escolhas, construímos quem somos.

A ideia de “condenação” não tem sentido religioso ou jurídico. Ela indica que a liberdade não é opcional. Mesmo que alguém queira evitar decisões, ainda assim estará escolhendo — inclusive ao tentar não escolher.

Liberdade acompanhada de responsabilidade

Na visão de Sartre, cada pessoa é totalmente responsável por seus atos. Não é possível atribuir decisões apenas ao destino, à personalidade, à pressão social ou às circunstâncias. Esses fatores influenciam, mas não eliminam a liberdade de agir.

Isso significa que cada escolha contribui para definir não apenas o rumo individual, mas também o tipo de valores que a pessoa afirma no mundo.

A condição de estar “lançado” no mundo

O filósofo argumenta que ninguém escolhe nascer. No entanto, uma vez existente, o indivíduo precisa agir, decidir e assumir consequências.

A liberdade, portanto, faz parte da condição humana — não é algo que se possa aceitar ou recusar. Até a omissão se torna uma forma de decisão.

Essa autonomia radical gera um sentimento característico no pensamento existencialista: a angústia. Como não há garantias absolutas nem fórmulas prontas, cada decisão carrega incerteza. Não existe confirmação antecipada de que uma escolha será a melhor possível.

Origem da ideia

A frase aparece na obra O Existencialismo é um Humanismo, publicada em 1946. Nesse texto, Sartre explica que o ser humano não possui natureza fixa anterior à existência. Somos definidos continuamente pelas atitudes que tomamos ao longo da vida.

Em resumo, a afirmação destaca que viver é assumir a própria liberdade — e, junto com ela, a responsabilidade por tudo aquilo que escolhemos ser.