A construção do maior estádio fantasma do mundo vai entrar em nova fase a partir de fevereiro. Agora, a obra do Nou Mestalla, novo estádio do Valencia, avança dentro do cronograma e promete mudanças ao longo de 2026.

Nova etapa a partir de fevereiro

Segundo informações do portal espanhol Super Deporte, as obras entram em um momento decisivo a partir de fevereiro, quando está previsto o início da instalação das escadas externas do estádio. Essa fase marca simboliza mais um passo rumo à conclusão do projeto. Desde dezembro de 2025, o clube trabalha na instalação dos pilares da cobertura.

Transformação prevista para 2026

A expectativa é que 2026 seja um ano de “grande transformação visual” do Nou Mestalla; estão previstas intervenções na fachada, alvenaria do pavimento superior, esquadrias de alumínio, metal e madeira, além de revestimentos, estruturas metálicas, impermeabilização e instalações internas.

Ainda de acordo com o Super Deporte, dois edifícios que funcionarão como torres destinadas a hotéis também devem começar a ser erguidos após a conclusão da etapa atual. Os pilares restantes da cobertura, com cerca de 38 metros de altura cada, devem chegar ao longo de 2026, com previsão de conclusão total da cobertura em 2027.

Financiamento garante avanço das obras

Em junho de 2025, o clube anunciou a contratação de um empréstimo de 322 milhões de euros, cerca de R$ 2 bilhões, considerado uma das maiores operações financeiras já realizadas por um clube de futebol na Europa.

O financiamento tem prazo de 28 anos, com vencimento em 2053. No curto prazo, o Valencia também obteve um empréstimo de 85 milhões de euros, que será quitado com a venda do terreno do atual estádio do clube, após a conclusão do Nou Mestalla. Segundo o clube, as condições do acordo incluem período de carência, cronograma de pagamento, cláusulas contratuais e pacote de garantias associado.