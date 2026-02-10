O Carnaval altera a rotina em todo o Brasil. Embora o feriado nacional ocorra oficialmente apenas na terça-feira, que neste ano será em 17 de fevereiro, diversos serviços suspendem suas atividades por mais dias. Os bancos, por exemplo, não terão atendimento presencial nas agências na segunda-feira, 16 de fevereiro, e na terça-feira, 17 de fevereiro.
O atendimento retorna na quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 12h. Nas cidades em que as agências costumam encerrar o expediente antes das 15h, o horário de abertura será antecipado, garantindo pelo menos três horas de atendimento presencial ao público.
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) recomenda que os clientes utilizem, sempre que possível, os canais digitais dos bancos — como aplicativos e sites — para transferências e pagamentos nos dias em que não houver atendimento presencial nas agências.
Na segunda e na terça-feira, as compensações bancárias, incluindo a TED, não serão processadas. O PIX, no entanto, funcionará normalmente. Boletos e contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento nesses dias (16 e 17), poderão ser pagos sem juros ou multas no próximo dia útil, ou seja, em 18 de fevereiro.
No caso de tributos e impostos com vencimento nos dias em que não há compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado para evitar a cobrança de juros e multas. Boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser quitados por meio do DDA (Débito Direto Autorizado).
Os feriados de bancos nacionais de 2026 no Brasil
- 16 de fevereiro (segunda‑feira) — Carnaval
- 17 de fevereiro (terça‑feira) — Carnaval
- 03 de abril (sexta‑feira) — Sexta‑Feira da Paixão
- 21 de abril (terça‑feira) — Dia de Tiradentes
- 01 de maio (sexta‑feira) — Dia do Trabalho
- 04 de junho (quinta‑feira) — Corpus Christi
- 07 de setembro (segunda‑feira) — Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda‑feira) — Nossa Senhora Aparecida
- 02 de novembro (segunda‑feira) — Dia de Finados
- 20 de novembro (sexta‑feira) — Dia da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta‑feira) — Natal
