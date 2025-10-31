Enquanto torcedores de Flamengo e Palmeiras terão de esperar até o dia 29 de novembro para saberem quem conquistará o inédito tetracampeonato da Copa Libertadores da América para o futebol brasileiro, uma outra torcida já ganhou razões para celebrar neste mês. No último dia 18, o Corinthians conquistou o hexacampeonato da Libertadores Feminina.
Na ocasião, o Alvinegro bateu o Deportivo Cali-COL por 5 a 3, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A grande decisão foi disputada no Estádio Florencio Sola, na Argentina. O título confirmou a hegemonia das ‘Brabas’ no continente, com um tricampeonato consecutivo. O Corinthians é, de longe, o maior vencedor do torneio.
Criada em 2009, a competição teve oito equipes vencedoras diferentes em 17 edições. Além do Corinthians (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2005), São José (2011, 2013 e 2014), Santos (2009 e 2010), Ferroviária (2015 e 2020) e Palmeiras (2022) também conquistaram a Libertadores Feminina.
A nova conquista rendeu ao Corinthians US$ 2,05 milhões (cerca de R$ 11,08 milhões). O vice-campeão Deportivo Cali foi premiado com US$ 600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões), mais US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil) pela participação no campeonato. No masculino, o grande campeão terá direito a incríveis US$ 24 milhões de premiação.
Os clubes campeões da Libertadores Feminina
- 2009: Santos
- 2010: Santos
- 2011: São José
- 2012: Colo-Colo
- 2013: São José
- 2014: São José
- 2015: Ferroviária
- 2016: Sportivo Limpeño
- 2017: Corinthians
- 2018: Atlético Huila
- 2019: Corinthians
- 2020: Ferroviária
- 2021: Corinthians
- 2022: Palmeiras
- 2023: Corinthians
- 2024: Corinthians
- 2025: Corinthians
