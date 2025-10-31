Enquanto torcedores de Flamengo e Palmeiras terão de esperar até o dia 29 de novembro para saberem quem conquistará o inédito tetracampeonato da Copa Libertadores da América para o futebol brasileiro, uma outra torcida já ganhou razões para celebrar neste mês. No último dia 18, o Corinthians conquistou o hexacampeonato da Libertadores Feminina.

Na ocasião, o Alvinegro bateu o Deportivo Cali-COL por 5 a 3, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A grande decisão foi disputada no Estádio Florencio Sola, na Argentina. O título confirmou a hegemonia das ‘Brabas’ no continente, com um tricampeonato consecutivo. O Corinthians é, de longe, o maior vencedor do torneio.

Corinthians celebra título da Libertadores sobre o Deportivo Cali — Foto: Federico Peretti/Getty Images

Criada em 2009, a competição teve oito equipes vencedoras diferentes em 17 edições. Além do Corinthians (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2005), São José (2011, 2013 e 2014), Santos (2009 e 2010), Ferroviária (2015 e 2020) e Palmeiras (2022) também conquistaram a Libertadores Feminina.

A nova conquista rendeu ao Corinthians US$ 2,05 milhões (cerca de R$ 11,08 milhões). O vice-campeão Deportivo Cali foi premiado com US$ 600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões), mais US$ 50 mil (cerca de R$ 270 mil) pela participação no campeonato. No masculino, o grande campeão terá direito a incríveis US$ 24 milhões de premiação.

Os clubes campeões da Libertadores Feminina