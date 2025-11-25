Muito antes de se tornar alvo de debates econômicos, os Correios se consolidaram como uma das instituições mais importantes para a integração nacional. Em um país marcado por longas distâncias e enormes desigualdades de infraestrutura, a estatal assumiu, ao longo de décadas, o papel de levar o Estado onde ele quase nunca chegava. De pequenas comunidades ribeirinhas a aldeias indígenas, passando por municípios urbanos e zonas rurais isoladas, a empresa construiu uma rede que hoje ultrapassa dez mil unidades de atendimento. Essa presença territorial não é apenas eficiência logística: é garantia de cidadania.

Queda das cartas, avanço digital e desafios globais

Segundo Washington Araújo, jornalista do Brasil 247, assim como em outras nações desenvolvidas, os Correios enfrentam efeitos diretos da digitalização e da explosão do comércio eletrônico. O declínio no envio de cartas e documentos físicos não é exclusividade brasileira: os Estados Unidos, por exemplo, mantêm a estatal USPS mesmo com prejuízo bilionário registrado em 2023, por sua importância estratégica na logística eleitoral. Na França e na Alemanha, a proteção ao sistema postal continua forte, mesmo com queda expressiva no volume de correspondências e reestruturações constantes.

Esses países compreendem que o serviço postal universal é uma função pública essencial e não pode ser orientado apenas pelo lucro.

Por que comparar os Correios ao setor privado é distorção

Embora seja comum a comparação com empresas de entrega rápida, o debate ignora que companhias privadas atuam apenas onde há alta lucratividade. Amazon Logistics, DHL, FedEx e outras restringem operações a grandes centros, enquanto a estatal é responsável pelo atendimento onde o mercado não tem interesse: no sertão, na floresta, em ilhas ou em povoados distantes.

Além disso, os Correios mantêm cerca de 84 mil trabalhadores com direitos garantidos, em contraste com o modelo de precarização crescente em plataformas logísticas terceirizadas. Os prejuízos recentes e o pedido de crédito à União fazem parte de um processo de reorganização em meio à transformação do setor postal global.

A importância estratégica que não pode ser ignorada

Poucas instituições têm impacto tão direto em situações emergenciais. Da logística das eleições ao transporte de vacinas e documentos oficiais em áreas remotas, a estatal cumpre funções que nenhuma empresa privada assumiria sem custo insustentável. A modernização é necessária — mas não às custas da desintegração territorial.

Defender os Correios é defender o direito de cada cidade brasileira ser alcançada. Quando uma instituição assim se rompe, não se perde apenas um serviço: perde-se parte do país.