Considerado o maior jogador da história do Barcelona, Lionel Messi visitou a cidade espanhola no último domingo (9) e compartilhou fotos no Camp Nou, estádio do clube. Na legenda, ele elogiou o complexo, que está em reformas desde 2023, e comentou com pesar por não ter tido uma despedida oficial no local. O meia praticamente disse sim para um retorno ao clube catalão, visto que nas suas redes sociais, afirmou que deseja voltar ao time ainda como jogador em atividade para uma despedida além da que já teve, na época da pandemia.

Messi de volta em Barcelona

“Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde todos vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero poder voltar algum dia, e não apenas para me despedir como jogador, o que nunca tive a oportunidade de fazer…”, publicou o astro em suas redes sociais.

Messi no Camp Nou — Foto: Reprodução / rede social

Messi deixou o Barcelona em meados de 2021 e se transferiu para o PSG, onde permaneceu por dois anos. Em 2023, acertou sua mudança para Miami para jogar pelo Inter Miami, clube que recentemente anunciou a renovação de seu contrato até 2028.

Um dia antes de visitar o Camp Nou, Messi, aos 38 anos, entrou em campo pelo Inter Miami e brilhou. Ele marcou dois gols e deu uma assistência na goleada de 4 a 0 sobre o Nashville, resultado que garantiu ao time a classificação para a semifinal da Conferência Leste da MLS.

Pelo Barcelona, o craque argentino jogou por 17 temporadas, marcando 672 gols em 778 partidas. Durante sua passagem pelo clube, conquistou quatro títulos da Champions League, três Mundiais de Clubes e dez campeonatos espanhóis, entre diversos outros troféus. Ele é o maior artilheiro da história do tradicional clube espanhol.