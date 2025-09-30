Na próxima terça-feira, 7 de outubro, o município de Colombo, no Paraná, comemora o dia de sua padroeira, Nossa Senhora do Rosário. A data é considerada feriado municipal e deve alterar o funcionamento de repartições públicas, com exceção dos serviços considerados indispensáveis à população.

Serviços essenciais garantidos à população

Mesmo com o feriado religioso, áreas ligadas à saúde e segurança pública funcionarão normalmente. Entre os atendimentos que não sofrem interrupções estão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alto Maracanã, responsáveis pela cobertura emergencial de saúde.

Na área de segurança, o serviço de monitoramento patrimonial da Guarda Municipal seguirá ativo, garantindo a vigilância de prédios públicos e espaços coletivos. Já no campo da assistência social, as unidades de acolhimento sob gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social também manterão suas atividades sem pausa.

Outras repartições

Além desses serviços, cada secretaria municipal tem autonomia para definir quais repartições permanecerão em atividade, de acordo com a necessidade do interesse público. Dessa forma, o município assegura que a celebração religiosa não comprometa serviços básicos à população.

Tradição e fé

A devoção a Nossa Senhora do Rosário tem raízes históricas em Colombo, sendo a santa reconhecida como protetora da cidade. Todos os anos, o dia 7 de outubro é marcado por missas, celebrações e manifestações de fé por parte da comunidade católica.

O feriado, portanto, além de um momento de religiosidade, também se torna ocasião para valorizar a identidade cultural e a tradição do município, que se mobiliza em torno da data para prestar homenagens à sua padroeira.