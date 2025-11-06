O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 está marcado para o dia 5 de dezembro, em Washington D.C., nos Estados Unidos, a partir das 13h (horário de Brasília). O evento, que acontecerá no renomado Kennedy Center, dará início oficial à contagem regressiva para o Mundial que será sediado em três países: Canadá, México e EUA.

Na cerimônia, serão definidos os 12 grupos da fase inicial, contemplando as 48 seleções classificadas — número recorde em relação ao antigo formato, que contava com 32 equipes. Até dezembro, 42 seleções já estarão garantidas, enquanto as seis vagas restantes serão disputadas em torneios de repescagem, previstos para o mês de março.

A transmissão do sorteio ficará a cargo dos detentores oficiais dos direitos da Copa: Globo, CazéTV e SBT. Ocupando atualmente a sétima posição no ranking da FIFA, a Seleção Brasileira será uma das cabeças de chave do evento. A classificação no ranking também servirá como base para a formação dos Potes 2, 3 e 4, que distribuirão as demais seleções participantes.

Os países-sede já têm suas posições garantidas: México (Grupo A1), Canadá (Grupo B1) e Estados Unidos (Grupo D1). A abertura do torneio acontecerá em 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Já a grande final está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, localizado entre Nova York e Nova Jersey.

As 28 seleções já garantidas na Copa do Mundo de 2026