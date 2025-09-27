Erguer a casa própria continua sendo o grande projeto de vida de muitas famílias brasileiras. No entanto, esse sonho requer organização financeira e atenção ao orçamento. Cada detalhe da obra pesa no bolso, e o custo do metro quadrado é um dos fatores mais determinantes, já que varia bastante de um estado para outro.

De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir dos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), o valor médio nacional em 2025 é de R$ 1.863 por metro quadrado. Mas em alguns locais o gasto é bem mais elevado.

Santa Catarina lidera o ranking

Santa Catarina aparece no topo da lista com o metro quadrado mais caro do País: R$ 2.112,03. Para uma casa de 100 m², o custo estimado chega a R$ 211.203. Logo em seguida, estão Acre (R$ 2.108,08), Rondônia (R$ 2.061,82), Rio de Janeiro (R$ 2.048,77), Roraima (R$ 2.032,04) e Paraná (R$ 2.025,49).

Os números mostram que, dependendo da localização, a diferença final pode ultrapassar dezenas de milhares de reais.

Comparativo entre as regiões

Na análise por regiões, o Sul do País é o que concentra o metro quadrado mais caro, com média de R$ 2.006,49. Na outra ponta está o Nordeste, onde o custo médio é de R$ 1.733,42. O Centro-Oeste registra R$ 1.863,04, o Sudeste R$ 1.910,30 e o Norte R$ 1.915,71.

Esses valores funcionam como referência e ajudam no planejamento, mas não representam o custo total da construção.

Outros fatores que influenciam

Especialistas lembram que o valor final da obra não depende apenas do metro quadrado divulgado pelo IBGE. O tipo de fundação, a qualidade do acabamento, o desenho arquitetônico, a contratação da mão de obra e até a escolha dos materiais podem alterar significativamente o orçamento.

Por isso, planejar com antecedência e considerar todos os detalhes é essencial para transformar o sonho da casa própria em realidade sem comprometer as finanças.