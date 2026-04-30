A cantora colombiana Shakira já chegou no Brasil para realizar um show que pode ser o maior de sua carreira. O espetáculo acontecerá na Praia de Copacabana, um dos lugares mais conhecidos do país, e está marcado para sábado, dia 2 de maio.
O palco já está praticamente pronto e montado nas areias da praia, bem em frente ao Copacabana Palace. A previsão é que o show comece entre 21h30 e 21h45, e terá transmissão ao vivo pela Globo e Multishow.
Estrutura do evento
Para dar conta de um público enorme, o palco terá cerca de 1.500 metros quadrados e contará com 16 torres de som e vídeo espalhadas pela praia. Isso ajuda a garantir que o público consiga ver e ouvir bem o show, mesmo quem estiver mais afastado.
O evento é gratuito e faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que busca levar grandes shows ao público sem cobrança, como foi com Madonna e Lady Gaga.
Expectativa para o show
Com a cantora já no Brasil, a expectativa do fãs só aumenta. O show deve reunir muitos admiradores da artista e trazer vários sucessos, em uma noite que tem tudo para entrar para a história.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário