O Bradesco anunciou o calendário para o repasse de benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho dos bancários. Segundo a instituição, no dia 13 de outubro será creditada a 13ª cesta alimentação, além do pagamento das diferenças resultantes do reajuste aplicado aos tickets.

PLR proporcional será liberada em setembro

Já no fim deste mês, em 30 de setembro, o banco efetuará o depósito da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) proporcional, juntamente com o valor conhecido como “supera”. Esse pagamento contempla também trabalhadores e trabalhadoras desligados que se enquadram nos critérios de elegibilidade.

Conquista garantida por negociação coletiva

As datas confirmadas representam avanços obtidos por meio da negociação entre o movimento sindical e a instituição financeira. O acordo garante não apenas a manutenção, mas também a ampliação de direitos que impactam diretamente o orçamento dos bancários e de suas famílias.

Com a definição do calendário, a categoria ganha previsibilidade sobre os recursos extras que serão liberados ao longo das próximas semanas, reforçando a importância da mobilização coletiva no setor.