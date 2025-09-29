O Bradesco anunciou o calendário para o repasse de benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho dos bancários. Segundo a instituição, no dia 13 de outubro será creditada a 13ª cesta alimentação, além do pagamento das diferenças resultantes do reajuste aplicado aos tickets.
PLR proporcional será liberada em setembro
Já no fim deste mês, em 30 de setembro, o banco efetuará o depósito da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) proporcional, juntamente com o valor conhecido como “supera”. Esse pagamento contempla também trabalhadores e trabalhadoras desligados que se enquadram nos critérios de elegibilidade.
Conquista garantida por negociação coletiva
As datas confirmadas representam avanços obtidos por meio da negociação entre o movimento sindical e a instituição financeira. O acordo garante não apenas a manutenção, mas também a ampliação de direitos que impactam diretamente o orçamento dos bancários e de suas famílias.
Com a definição do calendário, a categoria ganha previsibilidade sobre os recursos extras que serão liberados ao longo das próximas semanas, reforçando a importância da mobilização coletiva no setor.
