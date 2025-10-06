O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) oferece aos trabalhadores brasileiros diferentes formas de acesso aos recursos depositados pelas empresas. Além do saque tradicional, realizado em casos de demissão sem justa causa, há também o saque-aniversário — modalidade que permite a retirada de parte do saldo todos os anos, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Criado como uma forma de flexibilizar o uso do fundo, o saque-aniversário possibilita que o cidadão tenha acesso periódico a uma parte do dinheiro acumulado, sem precisar romper o vínculo empregatício. A ideia é dar mais autonomia financeira e permitir o uso dos recursos em momentos específicos do ano.

Calendário e liberação dos valores

O saque é feito seguindo um calendário definido pela Caixa Econômica Federal. A cada mês, trabalhadores nascidos naquele período podem retirar o valor correspondente, que fica disponível até o último dia útil do segundo mês subsequente. Em 2025, quem faz aniversário entre agosto e dezembro poderá realizar o saque de acordo com o cronograma, o que facilita o planejamento financeiro e permite que o dinheiro chegue em momentos de maior necessidade.

Como é calculado o valor do saque

O montante liberado depende do saldo existente nas contas do FGTS. As faixas variam de 5% a 50% do total, acrescidas de uma parcela adicional fixa, o que torna a quantia mais vantajosa para quem possui menores valores acumulados. Assim, o sistema busca equilibrar o benefício entre trabalhadores com diferentes rendas e históricos de contribuição.

O que muda ao optar pelo saque-aniversário

A adesão ao saque-aniversário, no entanto, exige atenção. Quem escolhe essa modalidade perde o direito de sacar o valor total do fundo em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas a multa rescisória de 40%. Para voltar ao modelo anterior, o saque-rescisão, é necessário aguardar dois anos após a solicitação da mudança.

Quem pode aderir

Qualquer trabalhador com conta ativa ou inativa no FGTS pode optar pelo saque-aniversário, mediante solicitação no aplicativo, site da Caixa ou diretamente em uma agência. Embora seja opcional, a modalidade tem conquistado muitos brasileiros por permitir uma renda extra no mês do aniversário — recurso que pode ser usado para quitar dívidas, investir ou realizar planos pessoais.

No fim, o saque-aniversário se consolidou como uma alternativa útil para quem não prevê uma demissão a curto prazo e busca mais flexibilidade no uso do próprio dinheiro. Entender bem as regras e implicações é essencial para garantir decisões financeiras conscientes e vantajosas.