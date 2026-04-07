A Finlândia tem chamado a atenção de profissionais ao redor do mundo após anunciar um plano ambicioso para contratar milhares de trabalhadores estrangeiros nos próximos anos. O país pretende preencher cerca de 140 mil vagas, principalmente no setor de tecnologia, em uma estratégia para impulsionar a economia e enfrentar a falta de mão de obra qualificada.

Um dos principais atrativos é o nível salarial oferecido. Em determinadas áreas, os rendimentos podem partir de aproximadamente 3.112 euros mensais — o equivalente a cerca de R$ 18 mil —, valor considerado elevado quando comparado a diversos mercados internacionais. A média salarial no país também gira em torno de 3.500 euros, podendo variar conforme experiência e função.

A necessidade de contratar estrangeiros está diretamente ligada ao envelhecimento da população finlandesa e à redução da força de trabalho local. Com um número crescente de aposentadorias e baixa reposição de profissionais, o país passou a depender da imigração para manter o crescimento econômico e sustentar setores estratégicos, como inovação e tecnologia.

Nesse cenário, brasileiros estão entre os principais alvos do programa. O governo tem buscado facilitar a entrada de profissionais, inclusive com a promessa de reduzir o tempo de emissão de vistos de trabalho para até duas semanas em casos de contratação confirmada.

Oportunidades exigem qualificação e adaptação ao mercado europeu

Apesar dos salários atrativos na Finlândia, especialistas alertam que as vagas são voltadas principalmente para profissionais qualificados, com experiência em áreas como tecnologia, engenharia e saúde. Além disso, o domínio do inglês é essencial na maioria das funções, já que muitas empresas utilizam o idioma no dia a dia, mesmo fora de ambientes internacionais.

Outro ponto importante é a adaptação ao estilo de vida local. O país europeu oferece alta qualidade de vida, segurança e serviços públicos eficientes, mas também exige preparo para enfrentar o clima rigoroso e as diferenças culturais. Ainda assim, para muitos brasileiros, a combinação de salários elevados e estabilidade torna a oportunidade cada vez mais atrativa.