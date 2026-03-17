Um país vizinho ao Brasil entrou em uma nova fase de confronto interno ao declarar uma verdadeira “guerra” contra organizações criminosas. O Equador mobilizou cerca de 75 mil militares e policiais em uma grande operação nacional voltada ao combate de cartéis de drogas e grupos ligados ao crime organizado. A medida marca uma das maiores ações de segurança já realizadas no país nos últimos anos.

A ofensiva foi iniciada em regiões consideradas estratégicas para o narcotráfico, como Guayas, El Oro, Los Ríos e Santo Domingo. Nessas áreas, o governo também decretou toque de recolher, restringindo a circulação de pessoas durante a noite. Segundo autoridades, a mobilização envolve operações simultâneas por terra, ar e mar, com uso de inteligência militar para retomar territórios.

O ministro do Interior, John Reimberg, afirmou que o país vive um momento crítico e não hesitou em classificar a situação como guerra. A declaração reforça o nível de tensão enfrentado pela população, que tem sido orientada a permanecer em casa durante as operações. Quem desrespeitar as regras pode até ser preso, em meio ao endurecimento das medidas de segurança.

A ação também conta com apoio internacional, especialmente dos Estados Unidos, dentro de uma estratégia mais ampla de combate ao narcotráfico no continente. O governo equatoriano aposta que a ofensiva em larga escala possa reduzir a violência e enfraquecer os cartéis, que vêm transformando o país em uma das principais rotas do tráfico de drogas na América Latina.

Operação expõe crise de segurança e aumenta tensão na América do Sul

A escalada da violência no Equador não é recente, mas atingiu níveis alarmantes nos últimos anos, com aumento expressivo nos índices de homicídios e atuação cada vez mais agressiva das organizações criminosas. O país, que antes era considerado relativamente seguro, passou a ser peça-chave nas rotas internacionais de tráfico, especialmente por sua localização estratégica entre grandes produtores de drogas.

Diante desse cenário, a decisão de mobilizar milhares de soldados mostra que o governo está disposto a adotar medidas extremas para recuperar o controle do território. No entanto, especialistas alertam que ações desse porte também trazem riscos, como possíveis abusos e impactos na população civil, além de levantarem preocupações sobre a duração e a eficácia da estratégia adotada.