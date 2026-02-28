Quem pretende viajar de carro pelo Cone Sul precisa ficar atento às novas regras de trânsito. A Argentina passou a permitir velocidade de até 130 km/h em determinadas rodovias duplicadas que possuem controle de acesso e infraestrutura de alto padrão. Com a atualização, o país assume o maior limite máximo permitido em estradas na América do Sul.

A mudança vale exclusivamente para autopistas que atendam critérios técnicos de segurança, sinalização e fiscalização. Em vias urbanas, nada muda: os limites seguem mais baixos, variando entre 40 km/h e 70 km/h, conforme a via e o fluxo de veículos.

Regras variam conforme o tipo de estrada

A legislação mantém limites diferentes entre as rodovias. Em pistas simples, a velocidade máxima permanece entre 80 km/h e 90 km/h. Já nas vias duplicadas e com melhores condições estruturais, carros podem atingir os 130 km/h.

Caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte continuam submetidos a restrições mais rígidas, com limites inferiores aos aplicados aos veículos leves. A diferenciação busca reduzir riscos e preservar padrões da segurança viária.

Comparação com Brasil e Europa

A decisão aproxima a Argentina de parâmetros adotados em partes da Europa. No Brasil, por exemplo, os limites urbanos geralmente ficam entre 40 km/h e 60 km/h. Em rodovias, variam de 80 km/h a 100 km/h em pista simples, podendo chegar a 110 km/h nas duplicadas.

Na Itália, o limite é de 130 km/h em autoestradas. Já na Alemanha, há trechos sem limite máximo obrigatório, embora a recomendação oficial também seja de 130 km/h.

Com a nova regra argentina, motoristas brasileiros que cruzam a fronteira devem se informar previamente sobre a sinalização local. Mesmo aproveitando a velocidade maior, é importante respeitar as normas específicas de cada trecho e dirigir com responsabilidade.