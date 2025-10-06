O confronto entre Palmeiras e São Paulo, encerrado em 3 a 2 para o time alviverde, ficou marcado não apenas pela virada em campo, mas também por uma série de lances contestados e protestos contra a arbitragem de Ramon Abatti Abel. O duelo, realizado no fim de semana, gerou repercussão intensa entre dirigentes, torcedores e até nas redes sociais.

Após o jogo, o perfil oficial do Palmeiras no X (antigo Twitter) publicou uma mensagem em tom irônico, aludindo à previsão do tempo em São Paulo: “Apesar do calor intenso, a previsão da semana é de chuva em algumas regiões de São Paulo. Muito cuidado, família!” — uma clara provocação ao rival tricolor.

São Paulo protesta e aciona a CBF

Inconformado, o São Paulo divulgou uma nota oficial e criticou publicamente a condução da partida. O técnico Hernán Crespo e dirigentes do clube também questionaram a arbitragem, chegando a entrar em contato com o presidente da CBF, Samir Xaud, para relatar os episódios.

Entre os principais motivos de reclamação está um possível pênalti de Allan sobre Gonzalo Tapia, aos sete minutos do segundo tempo, que não foi assinalado. De acordo com o ex-árbitro e comentarista PC Oliveira, o lance deveria ter sido marcado a favor do São Paulo — o que poderia ampliar a vantagem tricolor para 3 a 0 naquele momento.

Lances polêmicos para os dois lados

As discussões, no entanto, não ficaram restritas ao São Paulo. O Palmeiras também questionou a decisão da arbitragem de não expulsar Bobadilla, que já tinha cartão amarelo e puxou Allan em um contra-ataque. Para o técnico Abel Ferreira, a jogada justificava a aplicação do segundo cartão.

Outros lances contestados incluem uma entrada de Andreas Pereira em Marcos Antônio, avaliada como passível de expulsão, e uma dividida entre Gustavo Gómez e Tapia, que terminou com o chileno sangrando no rosto.

O Tricolor ainda reclamou do primeiro gol palmeirense, alegando falta não marcada em Tapia na origem da jogada. A CBF deve analisar o relatório da arbitragem, enquanto a rivalidade entre os clubes promete novos capítulos após mais um clássico repleto de tensão e controvérsia.