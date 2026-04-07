Desde que voltou ao Flamengo, o jogador Lucas Paquetá tem mostrado que pode jogar em várias posições. Ele já ajudou na criação de jogadas pelas pontas e também no meio de campo, dando mais opções para o time durante os jogos.

Mesmo sendo um jogador versátil, Paquetá tem uma preferência que é jogar no meio de campo. É ali que ele se sente mais confortável para pensar nas jogadas, tocar na bola e ajudar o time a atacar melhor.

“Eu procuro sempre me colocar à disposição, deixar à vontade para que o treinador decida, mas a gente conversa bastante. Ele sabe que atuar pelo centro do campo é uma situação que me deixa mais confortável”, disse o jogador durante entrevista, segundo informações do site Coluna do Fla.

Jeito diferente de jogar

Quando joga pelas pontas, Paquetá não fica preso na lateral como um ponta comum. Ele costuma puxar para o meio, se aproximar dos outros jogadores do time e participar mais das jogadas, o que ajuda a confundir a defesa adversária e criar mais espaços.

Ainda segundo o Coluna do Fla, o jogador afirmou: “Mas como ele [treinador] mesmo diz, quando eu jogo aberto eu não sou um ponta. Eu venho por dentro e caio pela direita. […] Mas como eu disse, estou à disposição para fazer o meu melhor e ajudar o Flamengo”.

Ou seja, mesmo que tenha preferência, o diferencial de Paquetá está na forma como ele se adapta à diferentes posições e sempre tenta dar o seu melhor para o Flamengo.