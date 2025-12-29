Viajar em busca de lazer e experiências diferentes é um hábito cada vez mais comum entre turistas do mundo inteiro. Parques de diversão, principalmente os que oferecem estrutura completa e opções para todas as idades, costumam estar no topo da lista de quem planeja férias em família ou viagens de descanso.

Nos últimos anos, um destino brasileiro passou a chamar atenção não apenas do público nacional, mas também de visitantes estrangeiros. O reconhecimento internacional ajudou a colocar esse parque em evidência e colocou o Brasil como um concorrente de peso no turismo de entretenimento.

Parque brasileiro ganha destaque mundial e supera atrações da Disney

Localizado em Aquiraz, no litoral do Ceará, o Beach Park conquistou posição de destaque no cenário global do turismo em 2025. O parque alcançou o segundo lugar no ranking Travellers’ Choice – Best of the Best, do TripAdvisor, ficando à frente de parques aquáticos ligados à Disney, referência mundial no setor.

Esse resultado é baseado nas avaliações de milhões de viajantes, que levam em conta critérios como qualidade das atrações, atendimento ao público, estrutura, organização e segurança. Além disso, o Beach Park também apareceu entre as principais atrações turísticas do planeta, ocupando a sexta colocação geral na mesma premiação.

A proximidade com Fortaleza, a cerca de 20 quilômetros da capital cearense, facilita o acesso e contribui para o grande fluxo de visitantes ao longo do ano. Milhões de pessoas passam pelo parque anualmente, consolidando o local como um dos maiores polos turísticos do país e fortalecendo a economia regional.

Atrações, estrutura completa e valores para visitar o Beach Park

O sucesso do parque está diretamente ligado à variedade de atrações e à infraestrutura oferecida. Um dos principais destaques é o Insano, toboágua com cerca de 41 metros de altura, que proporciona uma descida em alta velocidade, chegando a aproximadamente 100 km por hora. Mesmo não sendo o mais alto do mundo, ele é considerado um dos mais radicais e conhecidos.

Além das atrações aquáticas, o complexo vai muito além de piscinas e escorregadores. Entre os espaços disponíveis, estão:

áreas para crianças e famílias

atrações voltadas para quem busca adrenalina

a Vila Azul do Mar, com restaurantes, lojas e programação cultural

quatro resorts integrados, que permitem prolongar a estadia com conforto

Para quem pretende visitar o parque, os ingressos variam, em média, entre R$ 210 e R$ 280, dependendo do período e do tipo de entrada. Há também valores reduzidos para públicos específicos, como idosos, gestantes e pessoas com deficiência, com preços a partir de R$ 160.