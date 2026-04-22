Esta quarta-feira (22) será uma data de grande importância para o Athletic e o Internacional, que, apesar de terem enfrentado derrotas recentes, terão a oportunidade de demonstrar seu valor aos torcedores no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

A partida, que precisou ser transferida do Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), para o Orlando Scarpelli, em Santa Catarina será iniciada a partir das 20h30 e teve sua transmissão confirmada.

Entretanto, para acompanhá-la, é fundamental que os torcedores sejam assinantes do Prime Video, uma vez que a plataforma de streaming da Amazon detém a exclusividade de exibição. Já portais como o ge e a CNN Esportes farão coberturas em tempo real da partida.

A assinatura Prime, que inclui o Prime Video e jogos ao vivo, atualmente custa R$ 19,90 por mês no plano mensal ou R$ 13,90 no plano anual (R$ 166,80, no total). E vale lembrar que novos assinantes podem garantir 30 dias grátis para testar o serviço.

Escalações: confira o provável elenco da disputa entre Inter e Athletic

Apesar de ter perdido de 2 a 1 para o Mirassol no último fim de semana, e, com isso, ter abalado sua trajetória no Campeonato Brasileiro, o Inter terá uma grande chance para melhorar sua situação. E de acordo com o portal ESPN, contará com a seguinte escalação para isso:

Rochet;

Aguirre;

Félix Torres;

Victor Gabriel;

Bruno Gomes;

Villagra;

Paulinho;

Alan Patrick;

Vitinho;

Carbonero;

Borré.

Já o Athletic, que segue ocupando a 6ª posição da Série B do Brasileirão mesmo após ter perdido de 2 a 1 para o Novorizontino, pode trazer o seguinte elenco para o gramado do Orlando Scarpelli para tentar garantir a vitória:

Luan Polli;

Diogo Batista; Jhonatan;

Belezi;

Zeca;

Ian Lucas;

João Miguel;

Jota;

Kauan Rodrigues;

Dixon Vera;

Ronaldo Tavares.