Esta quarta-feira (22) será uma data de grande importância para o Athletic e o Internacional, que, apesar de terem enfrentado derrotas recentes, terão a oportunidade de demonstrar seu valor aos torcedores no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
A partida, que precisou ser transferida do Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), para o Orlando Scarpelli, em Santa Catarina será iniciada a partir das 20h30 e teve sua transmissão confirmada.
Entretanto, para acompanhá-la, é fundamental que os torcedores sejam assinantes do Prime Video, uma vez que a plataforma de streaming da Amazon detém a exclusividade de exibição. Já portais como o ge e a CNN Esportes farão coberturas em tempo real da partida.
A assinatura Prime, que inclui o Prime Video e jogos ao vivo, atualmente custa R$ 19,90 por mês no plano mensal ou R$ 13,90 no plano anual (R$ 166,80, no total). E vale lembrar que novos assinantes podem garantir 30 dias grátis para testar o serviço.
Escalações: confira o provável elenco da disputa entre Inter e Athletic
Choque total 😱
Apesar de ter perdido de 2 a 1 para o Mirassol no último fim de semana, e, com isso, ter abalado sua trajetória no Campeonato Brasileiro, o Inter terá uma grande chance para melhorar sua situação. E de acordo com o portal ESPN, contará com a seguinte escalação para isso:
- Rochet;
- Aguirre;
- Félix Torres;
- Victor Gabriel;
- Bruno Gomes;
- Villagra;
- Paulinho;
- Alan Patrick;
- Vitinho;
- Carbonero;
- Borré.
Já o Athletic, que segue ocupando a 6ª posição da Série B do Brasileirão mesmo após ter perdido de 2 a 1 para o Novorizontino, pode trazer o seguinte elenco para o gramado do Orlando Scarpelli para tentar garantir a vitória:
- Luan Polli;
- Diogo Batista; Jhonatan;
- Belezi;
- Zeca;
- Ian Lucas;
- João Miguel;
- Jota;
- Kauan Rodrigues;
- Dixon Vera;
- Ronaldo Tavares.
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