Em 2025, milhares de brasileiros ainda têm dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras. Esses valores podem ser consultados e resgatados por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), plataforma criada e administrada pelo Banco Central, que permite ao cidadão verificar se possui quantias esquecidas de contas antigas, tarifas cobradas indevidamente ou outros tipos de crédito.

De acordo com dados oficiais, o montante total ultrapassa bilhões de reais, representando uma oportunidade importante para muitas famílias reforçarem o orçamento em meio ao aumento do custo de vida e ao alto nível de endividamento.

Para descobrir se você tem algum valor a receber, o processo é simples e totalmente gratuito. O Banco Central disponibiliza um sistema online seguro, acessível a qualquer cidadão com CPF ou CNPJ. Basta seguir alguns passos para fazer a consulta e, caso haja valores disponíveis, solicitar o resgate diretamente pela plataforma.

O primeiro passo é acessar o site oficial valoresareceber.bcb.gov.br. Em seguida, informe o CPF e a data de nascimento (ou CNPJ e data de abertura**, no caso de empresas). O sistema informará imediatamente se existe algum valor a ser resgatado. Caso positivo, será necessário fazer login com uma conta gov.br de nível prata ou ouro para ver os detalhes e solicitar a devolução.

Vale lembrar que todo o processo é gratuito e realizado exclusivamente pelo site do Banco Central. O órgão não envia links por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. Portanto, desconfie de qualquer tentativa de contato que solicite dados pessoais ou pagamentos para liberar valores.