O começo do ano costuma trazer obrigações importantes para os microempreendedores individuais (MEIs). Em Sumaré, quem foi excluído do Simples Nacional precisa ficar atento ao calendário: o prazo para pedir o reenquadramento junto à Receita Federal termina em 31 de janeiro. Quem perder a data pode enfrentar mudanças significativas na forma de tributação do negócio.

Prazo para solicitar o reenquadramento

De acordo com orientações do Sebrae, o pedido de retorno ao Simples Nacional deve ser feito dentro do prazo estabelecido e acompanhado pelo Portal do Simples. Apenas quitar débitos ou regularizar pendências não garante, por si só, o reenquadramento automático. É necessário formalizar a solicitação e verificar se ela foi deferida.

Especialistas alertam que muitos MEIs só percebem o problema quando já estão fora do regime simplificado, o que pode gerar custos extras e novas exigências fiscais.

Motivos mais comuns para a exclusão do MEI

A exclusão do Simples Nacional costuma ocorrer por falhas na gestão do dia a dia do negócio. Entre as principais causas estão:

Falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples (DAS);

Faturamento acima do limite anual de R$ 81 mil;

Contratação de mais de um funcionário;

Atuação em atividades não permitidas ao MEI;

Abertura de filiais.

Quando o reenquadramento não é autorizado, o empreendedor passa a ser enquadrado como microempresa, assumindo uma carga tributária maior e a necessidade de cumprir novas obrigações legais, muitas vezes com apoio de um contador.

Cuidado com tentativas de golpe

O início do ano também é marcado por tentativas de fraude contra MEIs. Mensagens com cobranças urgentes, boletos falsos e links suspeitos são práticas comuns de golpistas. O alerta é claro: não há cobranças oficiais feitas por WhatsApp ou e-mails aleatórios. O único pagamento obrigatório do MEI é o DAS.

Onde buscar orientação gratuita

Empreendedores que enfrentam dificuldades para regularizar a situação podem procurar atendimento gratuito nas unidades do Sebrae ou nos postos do Sebrae Aqui. A regularização dentro do prazo evita multas, garante segurança fiscal e permite que o negócio siga operando de forma regular e sustentável.