O Ministério dos Transportes publicou nesta segunda-feira (17), no Diário Oficial da União, a Portaria nº 842, de 14 de novembro de 2025, que oficializa o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a nova concessão do sistema rodoviário BR-116/392/RS.

O documento, assinado pelo ministro Renan Filho, reúne as análises necessárias para definir o modelo de concessão que substituirá a atual administradora, a Ecovias Sul. O estudo abrange 456,2 quilômetros de rodovias, incluindo o trecho da BR-116/RS que vai do fim da ponte sobre o Arroio Duro, em Camaquã, até o início da ponte sobre o Rio Jaguarão, na fronteira com o Uruguai.

Também integra o estudo o trecho da BR-392/RS que vai do Porto Novo, em Rio Grande, até o acesso ao município de Santana da Boa Vista. Segundo a Portaria, o documento é considerado essencial para uma futura licitação e está oficialmente vinculado ao processo de concessão da infraestrutura.

Com a Portaria passando a valer na data de sua publicação, o Ministério dos Transportes avança em uma fase decisiva para escolher a nova concessionária que assumirá os trechos hoje operados pela Ecovias Sul. A medida representa um passo importante no processo de transição e na modernização da infraestrutura rodoviária da região.

O que muda para os motoristas e para a economia da região

Com a nova etapa oficializada, aumenta a expectativa de que o futuro contrato reduza as tarifas de pedágio e melhore os serviços prestados. Entre as medidas em estudo estão modelos modernos de cobrança, ampliação de faixas, mais segurança viária e investimentos para tornar o tráfego mais fluido e menos oneroso aos motoristas.

Além de beneficiar motoristas e empresas de transporte, a modernização das BR-116 e BR-392 deve impulsionar o desenvolvimento econômico da região, que depende do escoamento agrícola, industrial e portuário. Estradas mais eficientes e seguras podem reduzir custos e aumentar a competitividade no sul do país.