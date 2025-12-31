Ao longo da história da Terra, poucas espécies conseguiram atravessar tantas transformações quanto algumas formas de vida aquática. Mudanças no clima, no relevo e até extinções em massa foram superadas por organismos que aprenderam a se adaptar ao ambiente ao seu redor.

Hoje, porém, um desses sobreviventes enfrenta um perigo diferente. Não se trata de um evento natural, mas de ações humanas que colocam em risco a continuidade de uma espécie que carrega milhões de anos de história viva.

Um fóssil vivo ameaçado no coração do Caribe

O manjuarí, conhecido cientificamente como Atractosteus tristoechus, vive há mais de 140 milhões de anos e é considerado um verdadeiro fóssil vivo. A espécie habita principalmente o Pântano de Zapata, a maior área alagada preservada do Caribe, onde encontra condições ideais para reprodução e alimentação.

Mesmo tendo sobrevivido desde a época dos dinossauros, o peixe entrou oficialmente na lista de espécies criticamente ameaçadas em 2020, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. A queda no número de indivíduos está ligada a vários fatores combinados, como a redução do habitat natural, o avanço da atividade humana e a pesca predatória.

O impacto mais severo, no entanto, começou no fim da década de 1990, quando uma espécie invasora passou a ocupar os mesmos ambientes. A introdução do bagre-africano, conhecido como claria, alterou o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos cubanos. Mais agressivo e resistente, esse predador compete diretamente com o manjuarí por alimento e espaço, acelerando o declínio da espécie nativa.

Esforços de conservação tentam evitar o desaparecimento da espécie

Diante da situação crítica, pesquisadores cubanos iniciaram um trabalho de resgate que envolve a criação controlada do manjuarí em áreas isoladas do pântano. A iniciativa é liderada por biólogos que atuam em condições difíceis, cercados por manguezais, mosquitos e acesso limitado a recursos básicos.

A reprodução da espécie em cativeiro exige atenção constante. As larvas são extremamente frágeis e se escondem entre raízes e vegetação submersa, o que dificulta o acompanhamento. Mesmo assim, parte dos filhotes já foi devolvida ao ambiente natural, e pescadores locais relatam avistamentos recentes em regiões onde o peixe não aparecia havia anos.

Apesar desses sinais positivos, o alerta permanece alto. A descoberta de exemplares mortos em áreas urbanas, como nas ruas de Havana, aumentou a preocupação dos cientistas, que ainda investigam as causas. Para especialistas, a perda do manjuarí significaria mais do que a extinção de uma espécie. Representaria o desaparecimento de um elo raro com o passado do planeta.

Pesquisadores defendem mais investimentos em políticas ambientais, controle de espécies invasoras e proteção dos ecossistemas aquáticos. A sobrevivência do manjuarí está diretamente ligada à preservação do Pântano de Zapata e de todo o equilíbrio natural da região, cada vez mais pressionado pela ação humana.