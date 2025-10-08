O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de milhões de benefícios em todo o país, garantindo segurança financeira a trabalhadores que contribuíram ao longo da vida. No entanto, muitos aposentados não sabem que uma ação simples — ou a falta dela — pode levar à suspensão temporária da aposentadoria.

Segundo informações do portal GOV.BR, o benefício pode ser suspenso quando o aposentado deixa de movimentar o valor recebido por mais de 60 dias. Ou seja, se o dinheiro permanecer sem saque ou movimentação por dois meses, o pagamento é automaticamente bloqueado pelo sistema.

Entenda quando o bloqueio pode acontecer

O problema ocorre, principalmente, com quem recebe o benefício por meio de cartão magnético e não utiliza conta-corrente. Nesses casos, o valor é devolvido ao INSS após o prazo sem movimentação.

Para evitar complicações, o segurado que estiver impossibilitado de sacar o benefício pode nomear um procurador responsável por receber o valor. O cadastro deve ser feito diretamente pelo portal ou aplicativo Meu INSS, ou ainda pelo telefone 135.

Caso o benefício já tenha sido suspenso, o aposentado pode solicitar a reativação do pagamento nos mesmos canais. O pedido também pode incluir a emissão dos valores não recebidos, desde que dentro do prazo permitido pela instituição.

Relevância e alcance da aposentadoria no país

De acordo com dados oficiais, o INSS paga atualmente cerca de 41 milhões de benefícios todos os meses, sendo que mais da metade corresponde a aposentadorias. Entre os 23,5 milhões de aposentados, 12,1 milhões são mulheres e 11,4 milhões, homens.

Para quem ainda está se preparando para se aposentar, é possível acompanhar o tempo de contribuição e simular o valor do benefício no aplicativo Meu INSS. O sistema também informa as regras de transição vigentes, que variam conforme a idade e o tempo de contribuição do trabalhador.